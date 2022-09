Bundesregierung schlägt steuerfreie Einmalzahlung der Arbeitgeber vor

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Beratungen mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften hat sich Bundeskanzler Scholz zuversichtlich geäußert, die aktuelle Krise in den Griff zu bekommen. Er sagte, die Bundesregierung lasse niemanden allein. Scholz schlug bei dem Treffen vor, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten eine Sonderzahlung von bis zu 3.000 Euro zukommen lassen können, auf die weder Steuern noch Abgaben gezahlt werden müssen. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, begrüßte den Vorschlag und sprach sich dafür aus, eine zweite Energiepreispauschale auf den Weg zu bringen. Arbeitgeberpräsident Dulger äußerte ebenfalls Zustimmung und sagte, dadurch komme mehr Geld bei den Beschäftigen an. Da aber nicht alle Unternehmen so eine Zahlung leisten könnten, sei es richtig, sie flexibel und freiwillig zu gestalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 17:00 Uhr