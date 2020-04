Bundesregierung schaltet sich in Skandal um katholisches Piusheim ein

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Bundesregierung hat sich in den Skandal um mutmaßlichen Missbrauch in dem früheren katholischen Piusheim im Landkreis Ebersberg in Oberbayern eingeschaltet. Der Missbrauchsbeauftragte Rörig bittet den Erzbischof der zuständigen Diözese München und Freising, Kardinal Marx, in einem persönlichen Brief, jenseits der Strafverfolgung auch die schon verjährten Fälle aufzuarbeiten. Er beklagte, Marx habe bisher kein starkes Signal pro unabhängige Aufklärung gesendet. Marx ließ über seinen Sprecher mitteilen, dass er eine unabhängige Aufklärung wolle. Das Erzbistum sei das erste gewesen, dass 2010 einen unabhängigen Bericht in Auftrag gegeben habe. Seit Bekanntwerden der Vorermittlungen melden sich immer mehr ehemalige Bewohner bei der Opfer-Initiative "Eckiger Tisch".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 08:00 Uhr