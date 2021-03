Bundesregierung ruft zum Verzicht auf Urlaubsreisen auf

Berlin: Deutschland stoppt den Einsatz des Covid-19-Impfstoffs von Astrazeneca. Die Bundesregierung folgt damit einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Zur Begründung hieß es, nach neuen Meldungen von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung seien weitere Untersuchungen notwendig. Es gibt beim Astrazeneca-Impfstoff demnach eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenenthrombosen, verbunden mit einem Mangel an Blutplättchen sowie Blutungen. Personen, die sich nach der Impfung mehr als vier Tage unwohl fühlten und zum Beispiel unter starken Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen leiden, sollten unverzüglich zum Arzt gehen. Neben Deutschland haben unter anderem Spanien, Italien und Frankreich die Impfungen mit dem Vakzin ausgesetzt. Österreich fordert ein gesamteuropäisches Vorgehen. Die Europäische Arzneimittelbehörde kündigte an, die vorliegenden Daten am Donnerstag zu bewerten.

München: Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek hat Verständnis für die Entscheidung geäußert, die Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca auszusetzen. Er sei zwar wie alle überrascht gewesen, halte das Vorgehen des Paul-Ehrlich-Instituts aber für richtig, sagte Holetschek dem BR. Gerade jetzt dürfe kein Vertrauen verloren gehen. Von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA erwartet er eine Bestätigung dafür, dass das Präparat von Astrazeneca wirksam und sicher ist. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält die Aussetzung dagegen für falsch. In der ARD verwies Lauterbach am Abend darauf, dass Deutschland sich in einer nationalen Notlage befinde, weil zu wenig geimpft worden sei. Deshalb hätte er sich gewünscht, dass das Präparat von Astrazeneca weiter verwendet wird. Schließlich sei es ja nach wie vor zugelassen in der EU.

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich für eine Änderung der Impfstrategie ausgesprochen. In einem ARD-Brennpunkt schlug er am Abend vor, die Priorisierung aufzuheben, die Bürokratie zu verschlanken und den Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung zu strecken. Zudem müssten die Ärzte frühzeitig eingebunden werden. Über die Verluste der CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sagte der CSU-Chef, der Wind habe sich deutlich gedreht. Nun sei klar, dass nach der Bundestagswahl auch eine Koalition ohne die Union denkbar sei. Deshalb darf es nach Auffassung Söders kein "Weiter so" geben. Es brauche ein frisches Team für die Zukunft.

Berlin: Die Bundesregierung hat zum Verzicht auf Urlaubsreisen aufgerufen. Entsprechend äußerten sich Regierungssprecher Seibert und die Sprecherin des Auswärtigen Amts, Adebahr. Anlass ist der sprunghafte Anstieg der Buchungen von Reisen auf die spanische Insel Mallorca. Das Fehlen einer Reisewarnung sei keine Einladung zum Reisen, sagte Adebahr. Die Bundesregierung hatte am Freitag entschieden, Regionen in Spanien, Portugal und Dänemark von der Liste der Corona-Risikogebiete zu streichen. Der Reiseforscher Schmude sagte, er habe große Sorge, dass der Ansturm auf Mallorca ein erneutes Ansteigen der Coronazahlen verursachen werde. Schmude warnte vor einem zweiten Ischgl.

München: Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnnenverbandes, Fleischmann, fordert für den Präsenz-Unterricht mehr Sicherheit. Man müsse testen, testen, testen, dann impfen und dann erst die Schulen öffnen, verlangte Fleischmann im BR. Wenn Testungen, Impfungen und die Einhaltung von Hygienevorschriften nicht garantiert werden könnten, sollten die Schüler lieber zuhause bleiben. Auch müssen die Corona-Tests an den Schulen aus Fleischmanns Sicht von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden. "Wir sind Pädagogen, keine Ärzte", sagte sie wörtlich, und weiter: "Wir können und wollen diese Verantwortung nicht übernehmen." Generell sprach sich die BLLV-Chefin für regionale Lösungen aus, die sich an den Inzidenzen orientieren.

Mainz: Die rheinland-pfälzische SPD will mit Grünen und FDP über eine Neuauflage der Ampelkoalition sprechen. Das hat der Vorstand der Sozialdemokraten in Mainz nach der Landtagswahl beschlossen. Die Sondierungsgespräche sollen Ministerpräsidentin Dreyer, Parteichef Lewentz sowie die stellvertretenden Parteivorsitzenden Schweitzer und Ahnen führen. Ziel sei es, am 18. Mai, wenn sich der neue Landtag konstituiere, Dreyer wieder zur Ministerpräsidentin einer Ampel-Koalition zu wählen, sagte ein SPD-Sprecher. Die SPD war bei der Wahl am Sonntag mit 35,7 Prozent der Stimmen wieder stärkste Kraft geworden.

Bonn: Nach der Absage des Vatikans an Segnungsfeiern für homosexuelle Paare sind die Reaktionen der deutschen Bischöfe unterschiedlich. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, der solche Feiern angeregt hatte, sagte, Rom gebe den Stand der kirchlichen Lehre wieder. In Deutschland und anderswo gebe es dagegen seit längerem Diskussionen, in welcher Weise diese Lehre vorangebracht werden könne. Die Bischöfe von Regensburg, Voderholzer, und Passau, Oster, begrüßten das Schreiben aus Rom dagegen. Kritik äußerten die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands und der Katholische Deutsche Frauenbund sowie die Initiative "Wir sind Kirche". Dort ist von einer "unsäglichen Entscheidung" die Rede und von einem Versuch, von oben her weltweit Glaubens- und Sittenregeln zu verordnen.

Los Angeles: Zum ersten Mal in der Geschichte des Oscars sind für die beste Regie zwei Frauen nominiert. Es sind Chloe Zhao, deren Film "Nomadland" außerdem in den Kategorien Bester Film, Bester Schnitt und Bestes adaptiertes Drehbuch antritt, sowie Emerald Fennell mit dem Thriller "Promising Young Woman", der auch für das Beste Original-Drehbuch nominiert ist. Gleich zehn Trophäen sind für die Netflix-Produktion "Mank" in Reichweite, David Finchers Film über den legendären Hollywood-Autor Herman Mankiewicz und die Entstehung seines Drehbuchs für "Citizen Kane".

Das Wetter in Bayern: In der Nacht nur noch an den Alpen Schneeregen oder Schnee