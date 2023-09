Bundesregierung ruft Serbien zur Deeskalation im Kosovo-Konflikt auf

Berlin: Wegen der Spannungen an der serbischen Grenze zum Kosovo hat die Bundesregierung Belgrad zur Deeskalation aufgefordert. Es sei wichtig, dass Serbien unverzüglich Truppen an der Grenze reduziere, teilte das Auswärtige Amt mit. Gemeinsam mit den Partnern Deutschlands stehe man mit beiden Regierungen in intensivem Kontakt. Grund sind noch einmal verschärfte Spannungen an der Nordgrenze des Kosovo zu Serbien. 30 bewaffnete und maskierte Männer hatten vor einer Woche in einem Dorf unweit der Grenze zu Serbien das Feuer auf kosovarische Polizisten eröffnet. Ein Polizist und drei Angreifer wurden nach Polizeiangaben bei Schusswechseln getötet.

