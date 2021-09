Bundesregierung ruft nationale Aktionswoche für das Impfen aus

Nachrichtenarchiv - 06.09.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts steigender Infektionszahlen hat die Bundesregierung erneut eindringlich dazu aufgerufen, Angebote zur Impfung gegen Covid-19 zu nutzen. Regierungssprecher Seibert sagte, für einen sicheren Herbst und einen sicheren Winter zähle jede Impfung. Er verwies auf eine dazu geplante bundesweite Aktionswoche ab kommendem Montag, in deren Rahmen viele Impfgelegenheiten vor Ort angeboten werden sollen. Auch Gesundheitsminister Spahn hat für den September zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung beim Impfen aufgerufen. Auf Twitter schrieb er, knapp 70.000 Erstimpfungen am zurückliegenden Wochenende seien zu wenig. Die Impfquote gehe alle an. Laut Spahn haben inzwischen gut 61 Prozent der Deutschen den vollen Impfschutz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2021 14:00 Uhr