Bundesregierung ruft nach israelischem Gegenschlag zur Deeskalation auf

Teheran: Israel hat seinen lang erwarteten Angriff auf den Iran ausgeführt, die Öl- und Atomanlagen des Landes jedoch offenbar ausgespart. Wie das israelische Militär mitteilte, gab es präzise Angriffe auf Produktionsstätten von Raketen und Abschussanlagen. Der Iran erklärte, es seien zwei Soldaten getötet worden. Der Sachschaden sei begrenzt. Das Außenministerium in Teheran kündigte Reaktionen auf den Angriff an. Die Bundesregierung rief zur Deeskalation auf. Kanzler Scholz teilte mit, Israel habe versucht, Personenschäden gering zu halten. Laut Scholz bietet sich so die Möglichkeit, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Ein Krisenstab im Auswärtigen Amt beobachtet die Lage. Auch die USA riefen den Iran auf, weitere Angriffe auf Israel zu unterlassen. Länder in der Region wie Katar verurteilten den israelischen Angriff. Die Türkei macht Israel für eine erhöhte Kriegsgefahr in der Region verantwortlich.

