Bundesregierung ruft den Iran zu Verhandlungen auf

Berlin: Die Bundesregierung hat als Reaktion auf die US-amerikanischen Angriffe auf den Iran eine Sitzung des Sicherheitskabinetts einberufen. Im Anschluss hieß es von Regierungssprecher Kornelius, man gehe davon aus, dass große Teile des iranischen Nuklearprogramms beeinträchtigt seien. Bundeskanzler Merz forderte den Iran über seinen Sprecher erneut auf, sofort mit den USA und Israel zu verhandeln und zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Im Laufe des Tages will die Bundesregierung weiter mit den EU-Partnern und den USA über die Lage beraten. Die EU-Außenbeauftrage Kallas appellierte an alle Seiten, eine weitere Eskalation zu verhindern. Saudi-Arabien zeigte sich tief besorgt und mahnte, es müsse eine neue Phase der Stabilität in der Region eingeleitet werden. Aus dem Oman hieß es, die US-Angriffe seien rechtswidrig und stellten einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht dar.

