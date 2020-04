Bundesregierung rechnet mit Rückgang des BIP um gut 6 Prozent

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung erwartet infolge der Corona-Krise für das laufende Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr, rechnet das Wirtschaftsministerium mit einem stärkeren Einbruch als in der weltweiten Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren. Erst im kommenden Jahr könne das Niveau vor dem Ausbruch des Coronavirus wieder erreicht werden, heißt es weiter. Die Einschätzung der derzeitigen wirtschaftlichen Lage ist auch deshalb wichtig, weil die Eckwerte die Grundlage für die Steuerschätzung im Mai bilden. Wirtschaftsminister Altmaier will die genauen Zahlen am frühen Nachmittag in Berlin vorstellen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.04.2020 10:45 Uhr