Bundesregierung rechnet mit Milliarden-Summen auf vergessenen Konten

Berlin: Die Bundesregierung geht davon aus, dass Milliarden-Summen auf vergessenen deutschen Bankkonten schlummern. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und beruft sich auf ein Gutachten, das das Forschungsministeriums in der vergangenen Legislaturperiode in Auftrag gegeben hatte. Auf so genannten "nachrichtenlosen Konten" werden demnach mindestens knapp zwei bis über vier Milliarden Euro vermutet. In Deutschland gibt es kein Register für nachrichtenlose Konten. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist vorgesehen, das Geld solcher Konten zur Förderung von sozialen Innovationen zu verwenden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2025 04:00 Uhr