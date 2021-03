Bundesregierung prüft Verbot von Urlaubsreisen

Nachrichtenarchiv - 24.03.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung prüft ein zeitweises Verbot von Urlaubsreisen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer sagte, es gebe einen Prüfauftrag, ob es nicht die Möglichkeit gebe, Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland vorübergehend zu unterbinden. Das werde jetzt von den zuständigen Ressorts überprüft. Es bestünden aber große verfassungsrechtliche Hürden, räumte Demmer ein. Hintergrund ist der Buchungsboom für die spanische Urlaubsinsel Mallorca. Der hatte in Deutschland Unverständnis und Kritik ausgelöst, weil Urlaub hierzulande wegen der Corona-Schutzvorkehrungen nicht möglich ist. Die Bundesregierung hatte die Reisewarnung für Mallorca wegen der niedrigen Zahl von Corona-Neuinfektionen am 12. März aufgehoben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2021 21:00 Uhr