Bundesregierung prüft offenbar "Taurus"-Lieferungen an Kiew

Berlin: In der Diskussion über eine Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine hat die Bundesregierung ihre ablehnende Haltung offenbar aufgegeben. Nach Informationen des "Spiegel" wird derzeit geprüft, wie man Kiew in den kommenden Monaten mit den weitreichenden Waffensystemen versorgen kann. Verteidigungsminister Pistorius hat demnach den Taurus-Hersteller gebeten, bei den Marschflugkörpern die Ziel-Programmierung zu limitieren. Kanzler Scholz wolle ausschließen, dass die Ukraine damit Angriffe auf russisches Terroitorium ausführen kann. In Industriekreisen heißt es, eine solche Einschränkung des Systems sei durchaus möglich, werde aber einige Wochen in Anspruch nehmen. Eine Taurus-Lieferung soll laut dem Bericht nun nicht mehr von der Waffenhilfe aus den USA abhängig sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2023 03:00 Uhr