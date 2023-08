Bundesregierung prüft Marschflugkörper-Lieferung an Ukraine

Berlin: In der Diskussion über die ukrainische Forderung nach deutschen Marschflugkörpern deutet sich ein Umschwenken der Bundesregierung an. Nach Medienberichten lässt Verteidigungsminister Pistorius gerade prüfen, ob Deutschland die Ukraine mit Taurus-Raketen aus Beständen der Bundeswehr versorgen könnte. Dabei geht es offenbar auch um technische Modifikationen, mit denen ausgeschlossen werden soll, dass die Ukraine mit den weitreichenden Waffensystemen russisches Territorium angreifen kann. Taurus kann Ziele in einem Radius von 500 Kilometern exakt treffen. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter setzte sich im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF für die Lieferung ein. Nach seinen Worten ist es eine Frage des Vertrauens, wie die Ukraine Marschflugkörper einsetzt. Er nannte es aber richtig, russische Versorgungslinien auch auf russischem Gebiet abzuschneiden, um der Eskalation in der Ukraine Einhalt zu gebieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 09:00 Uhr