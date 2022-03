Bundesregierung prüft Errichtung eines Raketenschutzschirms

Millionen Menschen nehmen an der Earth Hour teil

Berlin: Millionen Menschen haben sich am Abend an der von der Umweltorganisation WWF ausgerufenen "Earth Hour" beteiligt. Von Berlin über Paris bis nach Bangkok, Hongkong, Neu Delhi oder Tokio schalteten viele Menschen um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht aus. Berühmte Bauwerke wie das Brandenburger Tor in Berlin, der Eiffelturm in Paris oder die Oper in Sydney wurden in dieser Zeit in Dunkelheit gehüllt. Mit der weltweiten Aktion sollte ein Zeichen für Frieden, Klima- und Umweltschutz gesetzt werden.

