Bundesregierung präzisiert Haushalt 2024

Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestags berät heute über den Etat 2024. Kurz vor Beginn der Sitzung wurde bekannt, dass die Bundesregierung nun doch auf die schrittweise Rückzahlung von 5,2 Milliarden Euro durch die Bundesagentur für Arbeit verzichten will. Der Grünen-Haushaltspolitiker Kindler erklärte, auch die Aussetzung der Schuldenbremse zur Finanzierung der Fluthilfe Ahrtal sei vom Tisch. Zur Schließung der Finanzlücke im Etat 2024 werde stattdessen auf die höhere Rücklage aus dem Jahr 2023 zurückgegriffen. Dieser hatte der Koalition einen unerwarteten Geldsegen in Höhe von 6,3 Milliarden Euro beschert. An den Kürzungen beim Agrar-Diesel hält die Koalition allerdings fest: "Dieser Kompromiss steht", sagte Kindler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 11:00 Uhr