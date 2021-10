Bundesregierung präsentiert neue Wachstumsprognose

Nachrichtenarchiv - 27.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier stellt am Vormittag die neue Wachstumsprognose der Bundesregierung vor. Wie bereits vorab bekannt wurde, rechnet sie in diesem Jahr nur noch mit einem Plus von 2,6 Prozent und nicht mehr von 3,5 Prozent. Nächstes Jahr dürfte die Wirtschaft dafür um 4,1 Prozent zulegen, das sind 0,5 Prozentpunkte mehr als bislang gedacht. Die Erholung von der Corona-Krise verschiebt sich also stärker in das nächste Jahr. Als Gründe dafür gelten Lieferengpässe der Industrie, Rohstoffmangel und hohe Energiepreise.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2021 06:00 Uhr