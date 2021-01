Bundesregierung plant wohl weitere Reisebeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 28.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nachdem immer mehr Staaten ihre Grenzen dicht machen, um die Ausbreitung mutierter Corona-Varianten zu stoppen, ist das offenbar auch in Deutschland geplant. Medienberichten zufolge will die Bundesregierung den Flugverkehr aus Corona-Hochrisikogebieten stoppen. Die Bild-Zeitung schreibt, das Kabinett habe Bundesinnenminister Seehofer bereits mit der Vorbereitung einer entsprechenden Verfügung beauftragt. Demnach könnte der Plan bereits nächste Woche umgesetzt werden. Einreisesperren soll es angeblich für Flüge aus Risikoländern geben, in denen es bereits Virus-Mutationen gibt. Dazu gehören zum Beispiel Großbritannien, Südafrika, Brasilien und Portugal. Verschärfte Einreiseregeln gibt es schon für mehr als 20 Länder, die als Hochrisikogebiete eingeordnet werden - darunter auch das Nachbarland Tschechien. Hier müssen die Menschen bei der Einreise ein negatives Testergebnis mitbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2021 09:00 Uhr