Bundesregierung plant Visa für Erdbeben-Opfer

Nachrichtenarchiv - 11.02.2023 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Betroffene des Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit Verwandten in Deutschland sollen offenbar unbürokratisch einreisen dürfen. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Bundesinnenministerium und Auswärtiges Amt. Innenministerin Faeser sagte der Zeitung, es gehe um schnelle Hilfe in der Not. Dafür sollten zügig reguläre Visa mit einer Gültigkeit von drei Monaten erteilt werden. Gestern hatte das Auswärtige Amt noch keine konkrete Zusage gemacht. Zuvor hatte unter anderem der Grünen-Politiker Özdemir gefordert, Betroffenen in Syrien und der Türkei kurzfristig und unbürokratisch die Zuflucht bei Verwandten in Deutschland zu ermöglichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2023 18:45 Uhr