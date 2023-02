Bundesregierung plant Visa für Erdbeben-Betroffene

Nachrichtenarchiv - 12.02.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will Betroffene des Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet die Einreise nach Deutschland ermöglichen. Wie die Bild am Sonntag berichtet, sollen türkische und syrische Familien in Deutschland ihre Verwandten aus dem Katatsrophengebiet hierher holen können. Innenministerin Faeser sagte dem Blatt, dafür sollten reguläre Visa mit drei Monaten Gültigkeit ausgestellt werden. Die Menschen sollten hier Obdach und medizinische Hilfe bekommen, so die SPD-Politikerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2023 06:00 Uhr