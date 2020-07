Bundesregierung plant Steuererleichterungen für Behinderte

Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die große Koalition plant Steuererleichterungen für behinderte Menschen. Bundesfinanzminister Scholz sagte der "Bild am Sonntag", der Pauschbetrag für Behinderte werde verdoppelt - von derzeit 3700 Euro auf 7400 Euro. Laut Scholz will das Kabinett die Pläne noch im Sommer beschließen, der Bundestag soll noch in diesem Jahr darüber abstimmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.07.2020 03:00 Uhr