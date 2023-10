Bundesregierung plant offenbar, Unterstützung privater Seenotretter einzustellen

Berlin: Die Bundesregierung will offenbar im kommenden Jahr kein Geld mehr an private Seenotretter-Organisationen bezahlen. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft dabei sich auf den Haushaltsentwurf des Außenministeriums für 2024. Bundeskanzler Scholz hatte sich bereits am Nachmittag beim EU-Gipfel gegen eine weitere Unterstützung der privaten Seenotrettung ausgesprochen. Das Thema hatte zuletzt für erheblichen Streit zwischen Italien und Deutschland gesorgt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2023 01:00 Uhr