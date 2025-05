Bundesregierung plant mit Investitions-Rekord

Klingbeil kündigt höhere Investitionen an: Der Bundesfinanzminister will im laufenden Jahr dafür 110 Milliarden Euro ausgeben. Im Vorjahr seien es 75 Milliarden Euro gewesen. Klingbeil erklärte, man fange schon jetzt an, das Sondervermögen umzusetzen. Bei den Investitionen geht es zum Beispiel um die Sanierung von Schienennetz und Brücken, sowie von Schulen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2025 18:15 Uhr