Bundesregierung plant laut Vizekanzler Scholz Soforthilfe für Flüchtlinge

Nachrichtenarchiv - 19.08.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will nach den Worten von Vizekanzler Scholz Millionenhilfen für afghanischen Flüchtlinge auf den Weg bringen. Mit 100 Millionen Euro sollen internationale Hilfsorganisationen in den Nachbarländern Afghanistans unterstützt werden, die sich um die Geflüchteten kümmern. Scholz sprach von einem ersten Schritt; weitere würden folgen. Derweil geht die Evakuierungsaktion für Deutsche und afghanische Ortskräfte weiter. Am Abend ist in Kabul eine weitere Bundeswehr-Maschine gestartet, die mehr als 230 Menschen zunächst nach Usbekistan bringt. Von dort geht es mit zivilen Flugzeugen nach Deutschland. Nach Angaben von Außenminister Maas sind damit mittlerweile mehr als tausend Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden. Allerdings könnten sich neben zahlreichen Ortskräften noch mehrere hundert Deutsche am Hindukusch befinden: Auf der Krisenliste des Auswärtigen Amtes stehen noch die Namen einer mittleren dreistelligen Zahl von Bundesbürgern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 20:15 Uhr