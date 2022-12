Bundesregierung plant Gesetz zum besseren Schutz kritischer Infrastruktur

Kurzmeldung ein/ausklappen Inzwischen sitzen 13 mutmaßliche Reichsbürger in Untersuchungshaft

Karlsruhe: Mehr als die Hälfte der 25 festgenommenen Verdächtigen aus der Reichsbürgerszene ist inzwischen in Untersuchungshaft. In 13 Fällen hätten Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof die Haftbefehle in Vollzug gesetzt, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Unter den bereits Inhaftierten ist auch der hessische Unternehmer Prinz Reuss, den die Ermittler als Rädelsführer ansehen. Am Morgen waren in Deutschland, Österreich und Italien 22 mutmaßliche Mitglieder der Gruppe sowie drei mutmaßliche Unterstützer festgenommen worden. Die Gruppe soll seit mindestens einem Jahr einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben. Laut Generalbundesanwalt Frank erwogen einzelne Mitglieder auch einen Angriff auf den Deutschen Bundestag in Berlin. Unter den Festgenommenen ist zudem die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann, die bislang als Richterin am Berliner Landgericht arbeitete.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2022 19:00 Uhr