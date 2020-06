Bundesregierung plant für 2020 Neuverschuldung von 218,5 Milliarden Euro

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der Corona-Krise will die Bundesregierung in diesem Jahr so viele Schulden aufnehmen wie noch nie: Geplant sei eine Neuverschuldung von insgesamt 218,5 Milliarden Euro, hieß es aus dem Bundesfinanzministerium. Das Geld soll vor allem die Kosten des Konjunkturpakets der Bundesregierung decken sowie Corona-bedingt fehlende Steuereinnahmen ausgleichen. Der Bund könne die Kredite wegen der guten finanziellen Entwicklung der vergangenen Jahre tragen, hieß es aus dem Finanzministerium. Kabinett und Bundestag müssen dem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 62,5 Milliarden Euro noch zustimmen. Ein erster Nachtragshaushalt über 156 Milliarden war bereits im März beschlossen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 16:00 Uhr