Bundesregierung nimmt Erklärung aus Dubai positiv auf

Berlin: Die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz ist überwiegend positiv aufgenommen worden. Bundesaußenministerin Baerbock sprach von einem starken Signal für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Wörtlich sagte sie: "Diese Klimakonferenz besiegelt de facto das Ende des fossilen Zeitalters“. Langfristig, so die Ministerin, rechneten sich keine Investitionen mehr in fossile Energien. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, man habe es mit einem historischen Abkommen zu tun, das den Beginn der post-fossilen Ära markiere. Die Weltgemeinschaft hatte sich in Dubai auf die schrittweise Abkehr von fossilen Energien geeinigt. Die klare Formulierung eines "Ausstiegs" aus Kohle, Öl und Gas kommt in dem Abschluss-Dokument aber nicht vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 15:00 Uhr