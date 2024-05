Bundesregierung muss laut Urteil beim Klimaschutz nachschärfen

Berlin: Die Bundesregierung muss laut einem Gerichtsurteil ihre Klimaschutzmaßnahmen nachbessern. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab am Abend zwei Klagen der Deutschen Umwelthilfe statt. Laut den Richtern reicht das derzeitige Programm absehbar nicht aus, um den Treibhausgas-Ausstoß so zu reduzieren, dass die Klimaschutzziele erreicht werden können. Die Umwelthilfe zeigte sich erfreut über das Urteil. Bundesgeschäftsführer Resch sprach von einer "verdienten Ohrfeige für die Pseudo-Klimaschutzpolitik der Bundesregierung." Diese kann gegen das Urteil noch in Revision gehen.

