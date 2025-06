Bundesregierung muss juristische Niederlage bei Migrationspolitik hinnehmen

Zurückweisungen von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen sind rechtswidrig: Das hat das Berliner Verwaltungsgericht mitgeteilt. Demnach muss das Dublin-Verfahren durchgeführt werden, wenn ein Asylgesuch geäußert wird. Die Bundesrepublik könne sich nicht darauf berufen, dass die Verordnung angesichts einer Notlage nicht angewendet werden müsse. Im konkreten Fall ging es um drei Somalier, die von Frankfurt/Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin handelt es sich um die erste gerichtliche Entscheidung zu der Neuregelung von Innenminister Dobrindt. Der Minister sprach am Abend von einer "Einzelfallentscheidung". Die Bundesregierung werde an ihrer Asylpolitik festhalten, erklärte Dobrindt in Berlin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.06.2025 18:15 Uhr