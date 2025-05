Bundesregierung möchte keine dauerhafte Verschärfung von Grenzkontrollen

Deutsche Grenzkontrollen sollen kein Dauerzustand werden: Das hat Kanzleramtschef Frei gesagt. Bisher gelinge es nicht anders, die EU-Außengrenzen wirksam zu schützten. Wieder Binnengrenzkontrollen in Europa zu haben, könne aber kein dauerhaftes Ziel sein, sagte Freiauf einer Veranstaltung am Tegernsee. Am Mittwoch hatte Innenminister Dobrindt strengere Regeln angeordnet.

