Bundesregierung macht den Weg für Bundeswehr Sondervermögen frei

Nachrichtenarchiv - 16.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat für das laufende Jahr eine Neuverschuldung von zunächst fast 100 Milliarden Euro beschlossen. Das Kabinett hat den entsprechenden Plan von Finanzminister Lindner gebilligt. Der Entwurf sieht zusätzliche 100 Milliarden Euro Schulden vor, die in ein Sondervermögen zur Aufrüstung der Bundeswehr fließen. Die für diesen Topf nötige Grundgesetzänderung wurde ebenfalls auf den Weg gebracht. Der Sonder-Etat soll von der Schuldenbremse ausgenommen bleiben. Der Finanzminister will in den nächsten Wochen noch einen Ergänzungshaushalt aufstellen, um die Bürger bei den hohen Energiepreisen zu entlasten - etwa durch eine höhere Pendlerpauschale und höhere Grundfreibeträge. Das Kabinett hat außerdem beschlossen, die Grundsicherung zu erhöhen. Kinder sollen einen monatlichen Sofortzuschlag von 20 Euro und Erwachsene eine Corona-Einmalzahlung von 100 Euro erhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2022 11:00 Uhr