Bundesregierung löst Corona-Krisenstab auf

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung löst den Corona-Krisenstab im Kanzleramt wieder auf. Die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann sagte zur Begründung, die Pandemie sei zwar noch nicht vorbei. Aber was Infektionen und Impfungen angehe, sei man jetzt in einer ganz anderen Lage als im vergangenen Herbst. Nach den Worten Hoffmanns sollen die Aufgaben des Krisenstabs unter der Leitung von Generalmajor Breuer künftig im Rahmen der üblichen Organisationsstruktur bearbeitet werden. Der Corona-Expertenrat mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen bleibt dagegen weiter aktiv. Derzeit arbeite er an einer Stellungnahme zur Vorbereitung auf den nächsten Herbst und Winter, so Hoffmann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2022 17:00 Uhr