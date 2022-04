Bundesregierung liefert schwere Waffen an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 26.04.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ramstein: Die Bundesregierung gibt ihre Zurückhaltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine auf. Laut Verteidigungsministerin Lambrecht soll der Verkauf von 50 Flugabwehr-Panzern des Typs Gepard erlaubt werden. Beim internationalen Treffen zur Ukraine-Hilfe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein sagte Lambrecht, auch der Ringtausch von schweren Waffen solle ausgeweitet werden. Die Gepard-Panzer hatte der Münchner Hersteller Krauss-Maffei-Wegmann von der Bundeswehr nach der Ausmusterung vor rund zehn Jahren zurückerworben und möchte sie nun direkt nach Kiew verkaufen. Laut Lambrecht beteiligt sich Deutschland auch zusammen mit den USA und den Niederlanden an der Ausbildung des ukrainischen Militärs an westlichen Systemen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2022 18:00 Uhr