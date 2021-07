Nachrichtenarchiv - 05.07.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung lehnt Strafen für nicht wahrgenommene Impftermine ab. Das hat Regierungssprecher Seibert am Vormittag klargestellt. Gleichzeitig bat er, man möge seinen Impftermin absagen, wenn man ihn nicht wahrnehmen könne oder wolle. Dies ermögliche anderen, den Termin zu bekommen und erleichtere die Planung in Praxen und Impfzentren. Unter anderem Bayerns Gesundheitsminister Holetschek und der CDU-Politiker Frei hatten sich zuvor für Strafen ausgesprochen. Frei meinte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, es entstehe schließlich ein Schaden, wenn Personal und Impfstoff vorgehalten würden und dann nicht zum Einsatz kämen. Den müsse der Verursacher halt dann ausgleichen. Der FDP-Politiker Buschmann dagegen ist wie die Bundesregierung gegen Strafmaßnahmen. Er plädiert dafür, das Impfen den Menschen so leicht wie möglich zu machen - etwa durch mehr mobile Impfteams.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2021 13:00 Uhr