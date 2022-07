Bundesregierung lehnt längere AKW-Laufzeit nicht mehr ab

Klimawandel verursacht in Deutschland jedes Jahr Milliardenschäden

Berlin: Der Klimawandel hat in Deutschland seit 2000 jedes Jahr Schäden in Höhe von durchschnittlich 6,6 Milliarden Euro verursacht. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat eine Studie in Auftrag gegeben, um die Schadenshöhe zu ermitteln. Insgesamt wurde darin für die vergangenen gut 20 Jahre eine Summe von 145 Milliarden Euro errechnet. Allein in den vergangenen drei Jahren mit Dürresommer, Hagel- und Sturmereignissen sowie der Flutkatastrophe summierte sich der Gesamtschaden auf mehr als 80 Milliarden Euro - und damit sind laut den Verfassern der Studie nur die messbaren Schäden erfasst. Zerstörungen etwa der Biodiversität ließen sich nicht bemessen. Bundesumweltministerin Lemke nannte die Zahlen ein Alarmsignal für mehr Krisenvorsorge. Man müsse jetzt mehr in Klimaschutz investieren, um die Bevölkerung besser zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2022 16:00 Uhr