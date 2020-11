Bundesregierung legt Bericht zu Entwicklung ländlicher Räume vor

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat ihren Bericht zur Entwicklung der ländlichen Räume vorgelegt. Ziel ist die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner bezeichnete Digitalisierung, Mobilität und Ehrenamt als zentrale Punkte. Durch gezielte Förderung und Unterstützung in diesen Bereiche soll laut Klöckner die Abwanderung in Städte verhindert werden. Menschen sollen nach Worten der CDU-Politikerin dort leben können, wo sie leben wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 12:00 Uhr