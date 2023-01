Bundesregierung kündigt Lieferung von zunächst 14 Leiopard-Panzern an die Ukraine an

Nachrichtenarchiv - 25.01.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland wird in einem ersten Schritt 14 Leopard-Kampfpanzer aus dem Bestand der Bundeswehr an die Ukraine liefern. Das hat Bundeskanzler Scholz dem Kabinett mitgeteilt. Nach den Worten von Regierungssprecher Hebestreit erteilt die Bundesregierung außerdem anderen Staaten die Ausfuhr-Erlaubnis für deren Leopard-Panzer. Polen hatte gestern den entsprechenden Antrag gestellt. Als Ziel nannte der Regierungssprecher, dass zusammen mit den Verbündeten baldmöglichst zwei Panzer-Bataillone zusammengestellt werden. Ein Panzerbataillon umfasst zwischen 35 und 50 Kampfpanzer. Bundesverteidigungsminister Pistorius geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die ersten Leopard-Panzer in etwa drei bis vier Monaten an die Ukraine geliefert werden können. Die Bundesregierung will außerdem ukrainische Soldaten zügig in Deutschland an den Fahrzeugen ausbilden lassen. Bundeskanzler Scholz wird mit den Worten zitiert, dass seine Entscheidung der Linie folge, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Alles sei international eng abgestimmt worden. Die USA wollen mehreren Meldungen zufolge ebenfalls Kampfpanzer vom Typ Abrams an die Ukraine liefern.

