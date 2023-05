Bundesregierung kündigt bisher größe Waffenlieferung an Ukraine an

Kurzmeldung ein/ausklappen Aiwanger hält Freie Wähler für die "Verbesserer der Landespolitik"

Amberg: Freie-Wähler-Chef Aiwanger sieht seine Partei als eigentlichen Antreiber der Staatsregierung: "Wir sind die Verbesserer der bayerischen Landespolitik," so Aiwanger wörtlich beim Landesparteitag in Amberg. Die Freien Wähler brächten einen Mehrwert in die Koalition, und deshalb müssten sie in Bayern auch weiter regieren. Scharfe Kritik äußerte Aiwanger an der Bundesregierung: Den Grünen warf er vor, enttäuschte Wähler so zu provozieren, dass sie zur AfD abwandern. Und die FDP habe mit ihrem Eintritt in die Ampel-Koalition Verrat begangen, weil sie alle Vorhaben von rot-grün mitmache. Fünf Monate vor der Landtagswahl halten heute auch SPD und AfD in Bayern ihre Parteitage ab.

