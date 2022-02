Bundesregierung kritisiert Sendeverbot für Deutsche Welle in Russland

Nachrichtenarchiv - 03.02.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die Bundesregierung hat das Sendeverbot für die Deutsche Welle in Russland scharf kritisiert. Kulturstaatsministerin Roth sagte, dieser Schritt sei in keiner Weise hinnehmbar. Der Deutsche Journalistenverband forderte Präsident Putin auf, den Schritt umgehend rückgängig zu machen. Die Deutsche Welle selbst prüft juristische Schritte. Intendant Limbourg sagte, man werde in einer Weise zum Spielball gemacht, wie es Medien nur in Autokratien erfahren müssten. Russland hatte den deutschen Auslandssender als Vergeltung für den Ausstrahlungsstopp des russischen Fernsehkanals "RT DE" in Deutschland verboten. Das Büro der Deutschen Welle in Moskau muss schließen und alle Mitarbeiter verlieren ihre Akkreditierung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2022 18:00 Uhr