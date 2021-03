Bundesregierung kritisiert Austritt der Türkei aus Istanbul-Konvention

Nachrichtenarchiv - 20.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Auswärtige Amt hat den Austritt der Türkei aus dem internationalen Abkommen gegen Gewalt an Frauen kritisiert. Eine Sprecherin erklärte, der Schritt sei ein falsches Signal an Europa. Weder kulturelle, religiöse noch andere Traditionen könnten als Deckmantel dienen, um Gewalt gegen Frauen zu ignorieren, so die Sprecherin. Auch in der Türkei gab es Proteste. Die Oppositionspartei CHP erklärte, mit der Maßnahme würden Frauen zu Bürgern zweiter Klasse gemacht. In Istanbul gingen Hunderte Aktivistinnen auf die Straße und forderten den Rücktritt von Präsident Erdogan. Er hatte den Austritt aus dem Abkommen in der Nacht zum Samstag publik gemacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2021 23:00 Uhr