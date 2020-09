Bundesregierung korrigiert Konjunkturprognose nach oben

Bayerische Behörden geraten im Wirecard-Skandal in Kritik

Berlin: Der Finanzausschuss des Bundestags setzt seine Sondersitzung zum Wirecard-Skandal fort. Für den Vormittag sind der Präsident der Bundesanstalt für Finanzaufsicht, Hufeld, eingeladen sowie Vertreter der Bundesbank und der Deutschen Börse. Im Skandal um den Finanzdienstleister geraten auch die bayerischen Behörden in die Kritik. Wie der SPD-Abgeordnete Zimmermann am Rande der Ausschussitzung sagte, hat die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls Anfang 2019 zwei Verdachtsmeldungen an das Landeskriminalamt Bayern gemacht. Dort seien sie aber offenbar versandet. Dabei ging es laut Zimmermann um Wirecard-Vorstände, die in merkwürdige Transaktionen verwickelt gewesen sein sollen. Auch der FDP-Abgeordnete Toncar bemängelte, dass das Verfahren zu früh eingestellt worden sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.09.2020 11:15 Uhr