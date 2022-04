Bundesregierung korrigiert Inflationserwartung deutlich nach oben

Moskau kündigt Waffenruhe in Mariupol an

Moskau: Das russische Verteidigungsministerium hat für 13 Uhr unserer Zeit eine Feuerpause für das Gebiet um das Asow-Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol angekündigt. Die russischen Truppen würden - Zitat: "alle Feindseligkeiten einstellen, ihre Einheiten auf eine sichere Entfernung zurückziehen und den Rückzug der Zivilisten sicherstellen" heisst es in der offziellen Erklärung des Ministeriums. In dem ukrainischen Stahlwerk haben sich seit Wochen rund 3000 ukrainische Soldaten und mehr als eintausend Zivilisten verschanzt. Am Vormittag hatten US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin nach einem dreistündigen Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Entschlossenheit der USA bekräftigt, die Ukraine mit allem zu unterstützen, was sie braucht, um den Krieg zu gewinnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2022 13:00 Uhr