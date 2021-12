Bundesregierung konkretisiert Pläne zur Regulierung von Telegram

Niederländische Parteien einigen sich nach Monaten auf Koalition

Den Haag: In den Niederlanden bleibt die Vierer-Koalition von Ministerpräsident Rutte im Amt. Fast neun Monate nach der Parlamentswahl haben sich die Parteien auf einen neuen Koalitionsvertrag geeinigt. Der Vertrag soll übermorgen im Parlament präsentiert werden. Es gilt als sicher, dass Rutte dann erneut mit der Bildung der Regierung beauftragt wird. Seine Regierung hatte im Januar ihren Rücktritt erklärt. Hintergrund war ein Skandal um zu Unrecht zurückgeforderte Kinderbeihilfen, was Tausende Familien in finanzielle Not getrieben hatte. Der 54 Jahre alte Rutte ist seit elf Jahren Premier und damit der am längsten amtierende Regierungschef des Landes.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 21:15 Uhr