Bundesregierung ist entsetzt über Tat von Idar-Oberstein

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat sich schockiert gezeigt angesichts des Todes eines Tankstellen-Kassiers, den mutmaßlich ein Maskenverweigerer in Idar-Oberstein erschossen hat. Regierungssprecherin Demmer erklärte, diese Enthemmung von Gewalt mache sprachlos. Es sei „verstörend“, dass die Tat in sozialen Netzwerken zum Anlass genommen werde, die Gesellschaft möglichst zu spalten und noch mehr Hass zu schüren. Die rheinland-pfälzische Polizei patrouilliert seit der Tat vom vergangenen Wochenende verstärkt in Idar-Oberstein. Die Menschen seien verängstigt, sagte Ministerpräsidentin Dreyer zu Begründung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 17:00 Uhr