Bundesregierung holt acht deutsche Frauen und ihre Kinder aus Syrien zurück

07.10.2021 02:00 Uhr

Berlin: Die Bundesregierung hat acht deutsche Frauen sowie deren Kinder aus dem Nordosten Syriens nach Deutschland geholt. Nach Angaben von Bundesaußenminister Maas landete die Maschine mit ihnen an Bord kurz vor Mitternacht in Frankfurt. Bei einigen der Frauen handelt es sich demnach um mutmaßliche Symphatisantinnen der Terrormiliz IS. Laut Bundespolizei werden drei von ihnen nach Karlsruhe zur Bundesanwaltschaft überstellt. Dort werde im Laufe des Vormittags über einen Haftbefehl entschieden. Deutschland hatte die Aktion laut Maas gemeinsam mit Dänemark organisiert, das ebenfalls Frauen und Kinder zurückgeholt hat. Sie alle lebten zuletzt in einem Gefangenenlager, das unter kurdischer Verwaltung steht. Die Rückholaktion wurde von den USA unterstützt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.10.2021 02:00 Uhr