Bundesregierung hebt Reisewarnung zum 15. Juni auf

Nachrichtenarchiv - 03.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung für Touristen voraussichtlich am 15. Juni teilweise aufheben. Laut einem Eckpunktepapier, das das Kabinett heute Vormittag verabschiedet hat, geht es um rund 30 europäische Staaten. Neben den EU-Staaten sind es Großbritannien, Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Sofern es die Corona-Pandemie zulässt, soll die pauschale Reisewarnung durch Risiko-Hinweise ersetzt werden. Die endgültige Entscheidung steht aber noch aus. Das Bundeskabinett beschloss auf seiner Sitzung außerdem einen Gesetzentwurf zum Ausbau der Windkraft in Nord- und Ostsee. Bis 2040 soll die Leistung schrittweise von 15 auf 40 Gigawatt erhöht werden. Außerdem verabschiedeten die Minister Änderungen zum Soldatengesetz. Künftig sollen Zeitsoldaten in Fällen von Extremismus oder Kriminalität auch nach fünf bis acht Jahren Dienstzeit fristlos entlassen werden können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2020 11:00 Uhr