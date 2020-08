Bundesregierung hebt Reisewarnung für vier türkische Provinzen auf

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für die Türkei teilweise aufgehoben. Die vier türkischen Küstenprovinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla sind jetzt nicht mehr betroffen. Für alle anderen Provinzen, darunter auch die Metropole Istanbul sowie die Hauptstadt Ankara, bleibt die Reisewarnung bestehen. Zudem müssen sich alle Reisenden vor ihrer Rückkehr noch in der Türkei auf eigene Kosten auf Corona testen lassen. Dieser Test muss in den letzten 48 Stunden vor der Abreise gemacht werden. Die Bundesregierung begründete ihre Entscheidung mit den relativ niedrigen Infektionszahlen in den Touristenregionen am Mittelmeer. In den vier Provinzen lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von einer Woche bei fünf. Auch habe die Türkei ein spezielles Tourismus- und Hygienekonzept entwickelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 23:00 Uhr