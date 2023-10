Bundesregierung hat weiterhin keinen direkten Kontakt zu deutschen Hamas-Geiseln

Berlin: Die Bundesregierung hat nach Aussage von Außenministerin Baerbock weiterhin keinen direkten Kontakt zu den im Gazastreifen festgehaltenen deutschen Geiseln. Die Grünen-Politikerin sagte am Abend in der ARD-Sendung "Anne Will", in ihrem Ministerium sei ein Team rund um die Uhr mit dem Schicksal der Entführten beschäftigt. Unter den rund 155 Geiseln, die Kämpfer der Terrororganisation Hamas bei ihrem Großangriff auf Israel vor gut einer Woche genommen haben, soll sich auch acht deutsche Doppelstaatler befinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 01:00 Uhr