Bundesregierung hat offenbar Gefahr durch Corona unterschätzt

Corona-Proteste: Sicherheitsbehörden warnen vor Extremisten

Berlin: In ganz Deutschland werden erneut Proteste gegen die Corona-Beschränkungen erwartet. Tausende Menschen hatten sich gestern bereits an Kundgebungen in vielen Städten beteiligt. In Stuttgart kamen 5.000 Teilnehmer zusammen, in München versammelten sich 1.000 Menschen auf der Theresienwiese. Mehr waren nicht zugelassen. Sicherheitsbehörden warnen inzwischen davor, dass immer mehr Extremisten versuchen, die Proteste für sich zu nutzen. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Haldenwang sagte der Welt am Sonntag, es bestehe die Gefahr, dass sich Rechtsextremisten mit ihren Feindbildern an die Spitze der Corona-Demonstrationen stellten. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer rief in der Bild am Sonntag dazu auf, niemanden zu diskreditieren, nur weil er anderer Meinung ist. Der CDU-Politiker hatte sich gestern eineinhalb Stunden den Fragen von Demonstranten gestellt und dabei die strikten Maßnahmen gegen die Pandemie verteidigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2020 06:00 Uhr