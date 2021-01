Bundesregierung hat neues Corona-Medikament gekauft

Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat ein neues Corona-Medikament eingekauft. Dabei handelt es sich um ein Präparat auf Antikörper-Basis. Der "Bild am Sonntag" sagte Bundesgesundheitsminister Spahn, dass es bereits ab kommender Woche eingesetzt werden soll, zunächst einmal in Uni-Kliniken. Bei einer frühen Verabreichung könne das Medikament Risikopatienten helfen, einen schweren Krankheitsverlauf zu verhindern, so Spahn. 200.000 Dosen habe der Bund für insgesamt 400 Millionen Euro gekauft. Deutschland ist damit das erste Land in der EU, das dieses Medikament einsetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 17:00 Uhr