Bundesregierung hält trotz Bauern-Protesten an Subventionskürzungen fest

Berlin: Die Bundesregierung will die Subventionen für Agrar-Diesel für Landwirte trotz scharfer Kritik schrittweise senken. Bundeskanzler Scholz sagte, er glaube, dass der Regierungsvorschlag richtig und abgewogen sei. Es sei eine Notwendigkeit für die Regierung, eine Entscheidung zu treffen und dabei auch jahrelang gewährte Subventionen auf den Prüfstand zu stellen. Gleichzeitig äußerte Scholz Verständnis für die Proteste der Landwirte mit den Worten, Kritik sei Teil der Demokratie. Sie sei nötig und gehöre dazu - es müsse aber "Maß und Mitte" gewahrt werden. Der Protest der Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung hat heute in ganz Deutschland zum Teil für Behinderungen gesorgt. Vor allem in Großstädten fanden größere Demonstrationen statt. Die Proteste der Landwirte sollen morgen fortgesetzt werden, wenn auch in geringerem Ausmaß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 19:00 Uhr