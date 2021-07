Bundesregierung hält Inzidenz-Zahlen weiterhin für maßgeblich

England will weiterhin ab 19. Juli Corona-Regeln lockern

London: England hält an seinen Öffnungsplänen ab kommenden Montag fest. Das hat Gesundheitsminister Javid heute im Parlament in London noch einmal bestätigt. Der 19. Juli sei der richtige Zeitpunkt, um wieder so nah wie möglich in ein normales Leben zurückzukehren, so Javid. Die Impfkampagne laufe planmäßig. Zwar würden die Infektionszahlen vermutlich weiter steigen, diese würden aber keine unzumutbare Herausforderung für das Gesundheitssystem darstellen. Damit fallen von kommender Woche an voraussichtlich Abstandsregeln und in vielen Bereichen die Maskenpflicht weg. Auch Nachtklubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen. Die Infektionszahlen waren in der letzten Zeit in England stark gestiegen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.07.2021 18:15 Uhr